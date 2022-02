Oroscopo domani martedì 23 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani mercoledì 23 febbraio segni d’aria: Gemelli

Siete a un passo dal raggiungere i vostri obiettivi e dal prendere decisioni importanti, ma la dissonanza Luna-Saturno vi ostacola. Ciò che prima vi sembrava a portata di mano, adesso ha tutta l’aria di essere solo un sogno ad occhi aperti. Così vi sentirete demoralizzati e annoiati, e incomincerete a pensare al futuro, mollando la presa sui passi che dovete fare nel presente. Tuttavia, cercate di resistere a questa tendenza e a non perdervi d’animo: la buona riuscita dei vostri piani sta tutta nella vostra attitudine e capacità di rimanere concentrati. In amore le coppie sono un po’ insoddisfatte e tese: meglio non prendere argomenti spinosi. I single, invece, che non pensino troppo alle storie sentimentali. Per ora non è il momento, dedicatevi a voi. Oroscopo domani mercoledì 23 febbraio: Bilancia

La dissonanza Luna-Saturno nuoce anche a voi. All’improvviso siete duri ed esigenti con voi stessi, non credete nelle vostre capacità e siete pieni di incertezze. Fate appello però al vostro buon senso del giudizio e della misura: sarà importante bilanciare ogni sensazione negativa con una positiva, per rimanere in equilibrio e portare a termine i vostri progetti. Inoltre, una piccola soddisfazione è dietro l’angolo, portata dal buon aspetto Luna-Venere nel pomeriggio.

Questo vi solleverà il morale e vi ridarà un po’ di autostima. In amore le coppie sono pronte a farsi da parte per il bene della relazione: attenti a non sacrificarvi troppo e a non dimenticare chi siete. I single si stanno facendo in quattro per una amico. Siete sicuri che lui/lei contraccambi?