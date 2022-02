Oroscopo domani martedì 22 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Siete sempre in movimento e alla ricerca di qualcosa che stuzzichi la vostra attenzione. Per questo spesso cambiate lavoro e rivoluzionate la vostra rete di amici: non volete mai annoiarvi. Questa settimana, in particolare, sentirete una spinta a migrare verso un nuovo luogo. Potrebbe essere anche per un’offerta che vi arriverà all’ultimo minuto.

Infatti Giove in Pesci sosta nel vostro settore della carriera, generando una certa ambizione in voi a cercare qualcosa di meglio per il vostro futuro. Per ciò che riguarda il futuro, in coppia ricordatevi di non destabilizzare troppo il partner con i vostri cambi repentini: non vi starà dietro per sempre. Per i single invece c’è un flirt in corso che potrebbe rivelarsi quello che state cercando.