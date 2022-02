Oroscopo domani martedì 22 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 22 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Cancro

I nati sotto questo segno potrebbero star cercando di ignorare ciò che dice la loro voce interiore. I passaggi di questa giornata potrebbero spingerli a mettere da parte l’intuito e, pur di non ascoltare le proprie emozioni, ad essere pronti a fare qualsiasi cosa. Una pausa di riflessione rivelerà che si è comunque spinti verso il positivo.

Tra le coppie scoppierà la passione totale e si sarà sempre più irresistibili agli occhi del partner. Vibes positive anche per i single, che hanno le carte in regole per conquistare e potrebbero veder arrivare il grande amore.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Scorpione

La Luna nel proprio segno è in dissonanza con Saturno e Urano e lo stato d’animo non sarà dei migliori. Si avrà la sensazione di essere sopraffatti dalle emozioni e di non poterle tenere sotto controllo, motivo per cui è bene fare attenzione che la sensibilità non prenda il sopravvento.

Per ciò che riguarda l’amore, nelle coppie il morale non è al top e il partner faticherà a strappare un sorriso. Allo stesso modo per i single il buonumore e l’ottimismo saranno latitanti.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Pesci

Nel lavoro si è fatto molto e oggi ci si potrebbe chiedere cosa accadrà in futuro. La Luna è in armonia con Nettuno nel proprio segno e in buon aspetto con Marte e Venere in Capricorno: gli aspetti consigliano di immaginare il proprio percorso e, qualunque cosa si sognerà, sarà una bella aspirazione e verrà trasformata in realtà.

Quanto all’amore, le coppie saranno piene di belle energie e non si annoieranno, mentre i single potrebbero entrare in contatto con una persona che li farà sognare.