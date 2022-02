Oroscopo domani martedì 22 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 22 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Ariete

I nati sotto questo segno potranno porsi delle domande che non hanno risposte facili ma, nonostante sembri frustrante e si avrà la sensazione di fare un viaggio verso il nulla, si riuscirà a risolvere. Alcune informazioni aiuteranno a vedere la situazione sotto una nuova luce e si sarà ancora più intraprendenti.

Per ciò che riguarda l’amore, le coppie potrebbero pensare di dare il via a nuovi progetti (importante accertarsi che siano realistici) mentre per i single c’è aria di imprevisto e forse si dovrà rimandare un appuntamento romantico.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Leone

Giove in Pesci sosta nel proprio settore del denaro e ciò spingerà ad avere un senso di sicurezza che potrebbe portare a spendere allegramente pensando che i soldi rientreranno. Se si giocano bene le carte in tavola, investendo in modo saggio, potrebbe davvero esserci un buon ritorno.

Le coppie potrebbero trovarsi a vivere qualche frizione, soprattutto perché non si è dell’umore giusto per chiudere un occhio. I single, invece, grazie a Venere potranno contrastare il malumore, ripartire alla conquista o accettare un invito.

Oroscopo domani 22 febbraio 2022: Sagittario

Con la dissonanza Luna-Saturno, si potrebbe essere più irritabili del normale e sarà possibile che i familiari e i colleghi diano sui nervi semplicemente parlando. Sarà dunque una giornata che è bene trascorrere per conto proprio privilegiando la tranquillità. Il buon aspetto Luna-Nettuno creerà l’atmosfera perfetta per rimanere in casa e non circolerà nemmeno l’ombra dello stress.

Per ciò che concerne l’amore, le coppie potranno vivere una relazione più serena aprendosi ed esprimendo ciò che provano con le parole giuste. I single sono invece pronti a rivedere le proprie esigenze, cosa che renderà più facile conquistare ed essere corteggiati.