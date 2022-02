Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 15 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Cancro

Il transito della Luna in Leone rappresenta un invito a mettere un freno alle spese eccessive o ad essere cauti se si ha in mente di fare un nuovo acquisto. L’atteggiamento migliore è quello di confrontare con attenzione i vari prezzi, soprattutto se si tratta di qualcosa di costoso per evitare di pentirsi in seguito.

Per quanto riguarda la sfera amorosa, le coppie vivranno alti e bassi d’umore con alcuni problemi a mantenere la calma. I single, dall’altra parte, avranno modo di intensificare un’attrazione a cui sarà molto difficile resistere ancora per molto.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Scorpione

I nati sotto questo segno avvertono parecchio la dissonanza Luna-Saturno e potrebbero avere la sensazione di non essere all’altezza di alcune situazioni e di sentirsi poco valorizzato. Qualunque sia la ragione, il consiglio è quello di tenere conto del fatto che l’aspetto astrale è temporaneo e concentrarsi sulle proprie qualità.

Per ciò che riguarda le coppie, la tendenza sarà quella a lamentarsi per nulla ed essere troppo pignoli infastidendo così il partner. Anche la giornata dei single sarà all’insegna della lamentela, ma non è così che si riusciranno a stabilire conversazioni positive: meglio allontanare i pensieri cupi ed essere più disponibili.

Oroscopo domani 15 febbraio 2022: Pesci

La mentre è iperattiva e si porrà mille domande, per esempio se chiudere o meno con una persona oppure se credere o no a qualcosa che è stato detto. Il consiglio è quello di non contrastare questo tsunami di emozioni e concedersi del tempo per riflettere.

Quanto all’amore, le coppie dovranno approfittare dello slancio che la luna dà alle relazioni e i single fare ciò che sembra giusto senza sentirsi in colpa: un po’ di spensieratezza non ha mai fatto male a nessuno.