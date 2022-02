Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 15 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: Ariete

Nonostante il desiderio di uscire dalla routine e fare qualcosa di meno monotono della solita quotidianità, la dissonanza Luna-Saturno spingerà i nati sotto questo segno a mettere al primo posto le responsabilità. Se da una parte la Luna in Leone rappresenta un invito a concentrarsi sui piaceri della vita, dall’altra sarà difficile farlo prima di aver svolto il proprio dovere.

Quanto all’amore, con la congiunzione Marte-Venere non dovrebbe mancare l’ispirazione per stimolare la relazione di coppia così come per i single è arrivato un aspetto astrale che darà il coraggio necessario per lanciarsi.

Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: Leone

Le opportunità per divertirsi non mancheranno ma si preferirà affrontare un problema e non distogliere l’attenzione fino a quando non si sarà ottenuto un risultato costruttivo. A quel punto si sarà gratificati dall’esito positivo del proprio sforzo e le priorità cambieranno totalmente.

Per le coppie è una buona giornata per parlare di eventuali incomprensioni che non fanno bene alla relazione e lo stesso sarà per i single che necessitano di chiarire dei dubbi riguardo ad un flirt o ad una storia iniziata da poco.

Oroscopo domani martedì 15 febbraio 2022: Sagittario

Con la Luna in Leone, anche i nati sotto questo segno vorrebbero staccare dal quotidiano e fare qualcosa di diverso, ma la dissonanza con Saturno potrà farli sentire temporaneamente bloccati. Le esigenze della vita di tutti i giorni potrebbero infatti interferire con la ricerca di attività più avventurose e per riportare le cose alla normalità potrebbe essere necessario trovare un compromesso.

Quanto all’amore, i membri delle coppie si sentiranno più innamorati che mai mentre i single, brillanti e al top in questa giornata, dovrebbero cogliere l’opportunità di dichiararsi.