Oroscopo domani martedì 1 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 1 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Ariete

Se si è alle prese con alcuni problemi, il buon aspetto Sole-Urano potrebbe dare la spinta di cui si necessita. Qualcosa che accadrà di punto in bianco doterà i nati sotto questo segno di ottimismo e di belle energie per affrontarli. Potrebbe trattarsi di un’opportunità, di un regalo oppure di un complimento inaspettato.

Per le coppie è una giornata ideale per trovare un compromesso e i partner avranno la possibilità di evolvere in modo appagante. Quanto ai single, lo stato d’animo più leggero fa vedere la vita con ottimismo ed è il momento di avvicinarsi agli amici, alla famiglia o per fare nuove conoscenze.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Leone

Oggi è una di quelle giornate in cui, anziché stare in compagnia, è meglio rimanere per conto proprio. Si ha infatti bisogno di un attimo di tregua e della possibilità di orientarsi. La congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario indica che è un buon momento per rimanere dietro le quinte e riflettere

Per ciò che riguarda l’amore, nelle coppie potrebbe esserci qualche piccola delusione ma sarà bene voltare pagina e dimenticarla. I single non dovranno invece confrontare due relazioni poiché ognuna ha la sua specificità.

Oroscopo domani 1 marzo 2022: Sagittario

La congiunzione del Sole in Pesci con Giove, proprio pianeta governatore, sarà attiva fino a domenica. Il transito punta i riflettori su una delle situazioni che si stanno attualmente vivendo: potrebbe trattarsi di una questione immobiliare, dell’acquisto di un terreno o di una casa o, se si è in affitto, di un trasloco in un’altra abitazione.

Le coppie vivranno delle incomprensioni a causa dello stress, ma la voglia di capire è molto forte ed è bene affrontare questi momenti con gentilezza. Per i single, negli affari di cuore c’è calma piatta e non accade nulla di entusiasmante: il consiglio è quello di non fantasticare sul ritorno di un/a ex perché rischia di essere illusorio.