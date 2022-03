Oroscopo domani giovedì 3 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 3 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Cancro

I progetti personali o professionali su cui si ha lavorato potrebbero essere un più lenti di quanto desiderato e ci si potrebbe chiedere se si stia facendo qualcosa di sbagliato. Probabilmente però non è così: è solo un normale ritardo e nelle giornate successive la situazione si riprenderà.

Nelle coppie sta accadendo una profonda trasformazione che farà voltare pagina e stabilire nuovi obiettivi ai partner. I single sono pronti a chiudere con il passato così da poter vivere nuove avventure sentimentali.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Scorpione

Con la congiunzione Venere-Marte-Plutone, oggi si avrà molto da dire e si potrebbe entusiasmare chi si ha intorno grazie alla propria passione. È infatti un momento eccellente per parlare di qualsiasi argomento si abbia a cuore e si potrebbe anche insistere per ottenere qualcosa di importante.

Nelle coppie circola armonia e si è sulla stessa lunghezza d’onda del partner. Quanto ai single, se stanno iniziando una storia vogliono capire se l’altro/a è sincero e ha buone intenzioni: si potrebbe fare una piccola indagine sui social network ma la curiosità può giocare brutti scherzi.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Pesci

La congiunzione Luna-Nettuno nel segno indica la possibilità di incontrare un amico, trascorrere un po’ di tempo con lui e instaurare una conversazione sincera che farà bene ad entrambi. Più in generale, con la congiunzione Venere-Marte-Plutone in Capricorno nella cerchia delle amicizie o tra i colleghi, si sarà al centro dell’attenzione.

Giornata romantica per le coppie, con il partner che preverrà ogni proprio desiderio. Dopo lunghissime esitazioni, anche i single sono pronti per vivere nuove avventure sentimentali e per loro potrebbe arrivare una storia duratura e sincera.