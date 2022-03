Oroscopo domani giovedì 3 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 3 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Ariete

I prossimi giorni potrebbero essere serrati e sorprendenti. Con la congiunzione Venere-Marte-Plutone in Capricorno, una situazione potrebbe in positivo toccare il culmine: forse si ha lavorato duramente per raggiungere un obiettivo e ora finalmente è a portata di mano.

Chi vive una vita di coppia intratterrà il partner con senso dell’umorismo e farà tutto il possibile per creare un’atmosfera gioiosa e rassicurante in casa. I single vorranno invece solo conquistare ed essere conquistati.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Leone

I nati sotto questo segno potrebbero sentirsi soffocati dalla situazione attuale e pensare di cambiare lavoro o trasferirsi in un altro posto. Potrebbero essere buone idee ma non è la giornata giusta per prendere decisioni definitive o anche solo prenderle in considerazione perché non si ha uno stato d’animo obbiettivo.

Le coppie sono più determinate che mai a far evolvere la relazione ed è bene che sfruttino questa giornata per mettere le carte in tavola e proporre soluzioni al partner. Per i single sarà un buon giovedì per fare un passo indietro e riflettere sulla propria situazione affettiva.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Sagittario

Si potrebbero avere in cantiere progetti che richiedono la propria attenzione ma oggi forse non si ha voglia di prendere l’iniziativa e si vorrebbe solo vivere una giornata con un ritmo lento rimanendo in casa. Se si vuole sfruttare un’opportunità per aumentare il proprio reddito, ci si dovrà però dare una mossa.

Nelle coppie le dimostrazioni di affetto rafforzeranno il legame, soprattutto se ultimamente si ha avuto un comportamento freddo. Quanto ai single, negli affari di cuore è calma piatta e la situazione inizia a pesare.