Oroscopo domani giovedì 24 marzo 2022 Cancro, Scorpione, Pesci: le previsioni per i segni di acqua

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Cancro, oroscopo domani 24 marzo 2022

La propria mente viaggerà in luoghi lontani ma l’immaginazione potrebbe rendere difficile concentrarsi sul lavoro. Si sarà decisamente più lucidi in serata quando la Luna entrerà nel pragmatico segno del Capricorno, cosa che permetterà di avere una prospettiva diversa dei propri rapporti di lavoro e dei propri obblighi.

Nelle coppie, il partner potrebbe essere malinconico ma non nasconderà comunque alcun segreto. Per i single non è una giornata favorevole all’incontro con il grande amore ma l’appuntamento è solo rimandato.

Scorpione, oroscopo domani 24 marzo 2022

I pianeti puntano i riflettori sul proprio settore dello svago ed è l’occasione perfetta per godere delle cose divertenti della vita. La giornata è infatti uno dei momenti migliori per stare in compagnia delle persone a cui si vuole bene e affidarsi alle nuove tecnologie per spendere meno tempo per i lavori domestici o le attività quotidiane.

Nelle coppie, l’amore nei confronti del partner è sempre intenso. I single hanno le carte in regola per conquistare.

Pesci, oroscopo domani 24 marzo 2022

Con la dissonanza Luna-Mercurio, sul posto di lavoro è meglio evitare di farsi coinvolgere nei pettegolezzi. La tentazione potrebbe essere forte ma, ciò che verrà detto, in seguito potrebbe ritorcersi contro di sé: la cosa migliore, dunque, è tacere. In serata, con la Luna in Capricorno, è bene cercare di ritagliare del tempo per gli amici, anche se si tratterà solo di una breve telefonata o di un messaggio.

La tendenza delle coppie è quella di sottolineare i difetti del partner: l’importante è non dimenticare di complimentarsi per le sue qualità. Ai single si consiglia di cercare di essere indulgenti con le persone che si incontrano: di perfetto non c’è nessuno, nemmeno se stessi.