Oroscopo domani giovedì 24 marzo 2022 Ariete, Leone, Sagittario: le previsioni per i segni di fuoco

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete, oroscopo domani 24 marzo 2022

La Luna in Sagittario rende ottimisti i nati sotto questo segno e li spinge a guardare al futuro e alle opportunità che li fanno uscire fuori dalla propria zona di comfort e permettono la crescita personale. La presenza del Sole indica che è un buon momento per condividere le proprie idee e mostrare il proprio talento.

Nelle coppie, la franchezza può destabilizzare il partner ed è bene dunque fare attenzione a ciò che verrà detto. Se i single vogliono vivere una passione, prima di lanciarsi dovranno assicurarsi che l’altro/a sia sulla stessa lunghezza d’onda.

Leone, oroscopo domani 24 marzo 2022

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci oggi è esatta e si potrebbe avere la sensazione di non avere il controllo su una situazione. Non è escluso che riguardi una relazione e potrebbe tornare a galla una questione importante e rimasta irrisolta che dovrà essere affrontata una volta per tutte con una conversazione approfondita.

Nelle coppie il morale non è al top e il partner faticherà a far strappare un sorriso. Anche per i single il buonumore è latitante così come l’ottimismo.

Sagittario, oroscopo domani 24 marzo 2022

La Luna nel segno punta i riflettori sulle proprie emozioni e rappresenta un aiuto a prendere le decisioni giuste. Se si è irrequieti è comprensibile: il Sole in Ariete accende il desiderio di muoversi, uscire e provare nuove esperienze. Che si tratti di un viaggio, un’avventura, uno studio o il desiderio di dare il via a un’attività, con questa situazione astrale si è pronti a lanciarvi.

I membri di una coppia saranno agitati e insoddisfatti, motivo per cui è meglio che non affrontino argomenti spinosi con il partner. Anche i single sono di malumore e non hanno l’amore nel programma della giornata.