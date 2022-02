Oroscopo domani giovedì 24 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Cancro

Con la dissonanza Mercurio-Urano, è possibile che si sia costretti ad avere una conversazione un po’ complicata, probabilmente riguardante il denaro, con una persona che non farà altro che contraddire ciò che si dice. Ma grazie alla congiunzione Sole-Giove in Pesci, nulla è perduto: basta non mollare la presa e si faranno progressi.

Rispetto alle ultime settimane, le coppie saranno disposte a fare delle concessioni da cui avranno solo che da guadagnare. Per i single, la tendenza è quella di drammatizzare meno la propria situazione e dire a se stessi che, anche se si è soli, al momento va bene così. E si ha ragione.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Scorpione

Dicendo chiaramente com’è una certa questione, qualcuno sarà contento che si sia portato un problema alla sua attenzione, soprattutto se non era affatto scontato. Si potrebbe essere elogiati per la propria sincerità ma, al contempo, un familiare potrebbe avere un atteggiamento non gradito che costringerà ad intervenire.

Nelle coppie l’atmosfera potrebbe essere tesa e sarebbe meglio evitare di parlare di argomenti irritanti. Quanto ai single, da persone determinanti e carismatiche sarà possibile fare una conquista ma senza correre rischi inutili.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Pesci

La dissonanza Mercurio-Urano rappresenta un invito a non indulgere in sogni utopici ed evitare di girare film mentali. In seguito si dovrà affrontare la realtà e potrebbe essere meno inquietante o meno bella di quanto si sarà immaginato: per questo è bene non proiettarsi in un futuro troppo negativo o troppo positivo tenendo presente che è la verità sta sempre in mezzo e non agli estremi.

Nelle coppie c’è voglia di romanticismo e l’amore sarà al centro della giornata per la gioia di entrambi i partner. Per i single, Cupido non è lontano ma si consiglia di evitare di idealizzare eccessivamente le persone onde evitare di rimanere delusi.