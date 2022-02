Oroscopo domani giovedì 24 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Ariete

I nati sotto questo segno avranno belle energie e saranno ottimisti riguardo al percorso da seguire. Se di recente sono stati fatti dei sogni ad occhi aperti, in questa giornata si avvertirà che sono a portata di mano. Il buon aspetto Luna-Saturno aiuterà a procedere e renderà soddisfatti di ogni passo che verrà fatto.

Nelle coppie ci sarà complicità, tenerezza e comprensione anche solo con uno sguardo. Per i single gli aspetti astrali sono favorevoli agli incontri e alle conversazioni romantiche.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Leone

Le persone intorno a sé, cari compresi, potrebbero tentare di scoraggiare riguardo a qualcosa che si intende intraprendere, forse perché preoccupati per il risultato. Se il desiderio è forte e si ritiene sia la cosa giusta da fare, sarà bene ignorarli e andare avanti. Con Venere e Marte in buon aspetto, l’impulso di raggiungere un obbiettivo prenderà il sopravvento.

Se le coppie vogliono mantenere un’atmosfera serena, prima di parlare occorrerà riflettere: attenzione perché si potrebbe non essere pronti a parlare con calma di argomenti delicati. Quanto ai single, saranno pronti a osare e dichiarare ciò che provate anche se non è così sicuro sia la giornata giusta.

Oroscopo domani 24 febbraio 2022: Sagittario

Con la dissonanza Mercurio-Urano, questo è un giovedì in cui potrebbe esserci qualche intoppo e le cose potrebbero non andare come previsto. Per questo ci si potrebbe sentire un po’ frustrati, motivo per cui la cosa migliore è seguire la corrente consapevoli che il buon aspetto Luna-Saturno permetterà di gestire tutto.

Per ciò che riguarda l’amore, i membri delle coppie potrebbero essere elettrizzati o delusi, a seconda dello stato d’animo del partner, mentre i single saranno colti da un eccesso di emozioni che potrebbero far scambiare lucciole per lanterne.