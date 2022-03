Oroscopo domani giovedì 17 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 17 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Cancro

Una telefonata inattesa da una persona che si vede o sente da tempo potrebbe essere una sorpresa: l’interlocutore potrebbe infatti fare una proposta o chiedere qualcosa che sembrerà abbastanza incredibile. Si potrebbero avere dei dubbi, ma quella persona crede totalmente in sé: occorrerà dunque dimostrare che ha ragione ad avere completa fiducia.

Le coppie potrebbero vivere alcuni disaccordi sulla gestione delle finanze che potrebbero turbare l’equilibrio e l’armonia della relazione. I single penseranno molto ad una persona che li attrae e che li corteggia ma non si sentono pronti per una nuova storia d’amore.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Scorpione

I nati sotto questo segno si sentono motivati a fare qualcosa di speciale e unico legato al lavoro, alla salute o al quotidiano ma, con la dissonanza Luna-Giove, saranno molto protettivi nei confronti di familiari e amici. Il passaggio potrebbe spingerli a fare troppo ed è dunque bene evitare di esporsi ad una reazione negativa.

Per quanto riguarda le coppie, l’attrazione è sempre molto forte e il proprio lato malizioso diverte il partner. Per i single, in vista c’è una piccola storia d’amore condita dalla tenerezza.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Pesci

Per i nati sotto questo segno è un giovedì in cui si rischia di vedere le situazioni in modo esagerato perché le emozioni saranno amplificate al massimo. Il consiglio è quello di cercare di proteggersi perché la tendenza odierna è quella di assorbire lo stato d’animo e le parole di chi sta intorno.

Quanto all’amore, chi vive una vita di coppia e ha il sospetto che il partner non lo/a capisca è bene che parli di ciò che prova. Per i single sembra che l’amore oggi non sia una priorità perché si è presi dal lavoro.