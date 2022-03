Oroscopo domani giovedì 17 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 17 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Ariete

Con la dissonanza Luna-Giove, in programma c’è un’impegnativa giornata di lavoro e in alcuni momenti ci si sentirà oppressi. Il consiglio è quello di fare del proprio meglio per portare avanti i compiti ma evitando di mettersi sotto pressione. L’aspetto tra Plutone-Mercurio è minore ma impegnativo: una conferma che potrebbe sorgere qualche difficoltà a separare le responsabilità dal tempo libero.

Chi vive una vita di coppia correrà dalla mattina alla sera ma il partner vuole attenzioni e, per mantenere l’armonia, dovrà fare qualche concessione. Per i single non è la giornata ideale per dichiararsi.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Leone

Prima di investire una somma di denaro in un sogno, soprattutto se l’obbiettivo coinvolge un socio, è bene riflettere attentamente. Occorre inoltre cercare di avere il controllo sulle spese: ci si potrebbe lanciare in qualche acquisto importante rischiando di superare il budget.

Nelle relazioni di coppia, la routine inizia a pesare: sarà bene parlarne con il partner senza apprensione e, aprendo il cuore, la situazione migliorerà. Quanto ai single, prima di investire in una nuova relazione devono ancora digerire il passato.

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Sagittario

Sul posto di lavoro l’atmosfera sarà variabile: alcuni colleghi saranno di malumore mentre altri saranno simpatici, allegri ed euforici. In ogni caso è bene ricordare che, pur volgendo l’attenzione ai colleghi giù di morale, non ci si dovrà fare carico di problemi che non appartengono a sé. Il consiglio è quello di ritagliare del tempo per rivedere le ambizioni e definire un piano per il percorso professionale futuro.

Per ciò che riguarda l’amore, chi vive in coppia fatica a trovare una soluzione per risolvere un disaccordo con il partner. I single, pur di non rimanere soli, accettano la compagnia di tante persone e non sono abbastanza selettivi.