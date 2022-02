Oroscopo domani giovedì 17 febbraio 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 17 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 17 febbraio 2022: Ariete

Il buon aspetto dei Giove rappresenta un invito ad avere fiducia in se stessi e nella capacità di credere nei propri talenti. L’aspetto astrale non si verifica di frequente, motivo per cui si consiglia di sfruttarlo: si potrebbero avere idee brillanti e intuizioni che potrebbero poi portare a nuovi sviluppi sul fronte finanziario.

Quanto all’amore, per le coppie i partner riusciranno ad appagare le proprie (seppur alte) aspettative mentre per i single si prevede un colpo di fulmine o un incontro inatteso.

Oroscopo domani 17 febbraio 2022: Leone

L’aspetto astrale indica che si sta per entrare in una nuova fase ed è tempo di ignorare ciò che gli altri potrebbero pensare e mostrare il proprio talento. Per i lavoratori autonomi è inoltre un buon momento per considerare di aumentare la propria tariffa.

Per quanto riguarda la sfera amorosa, le coppie vivranno momenti intensi con la persona amata ed è bene sfruttare questa giornata perché non è cosa concessa a tutti. Giovedì favorevole anche per i single, che potrebbero fare un incontro pieno di promesse.

Oroscopo domani 17 febbraio 2022: Sagittario

È ora di provare qualcosa di diverso e reimpostare il quotidiano e le abitudini: in questo senso Urano potrebbe aver già apportato cambiamenti nel lavoro o nello stile di vita. Se si ha una scelta da fare, si potrebbe decidere di puntare sull’opzione diversa e più eccitante delle altre. Dato che il pianeta è in buon aspetto con Giove in Pesci, la cosa migliore è seguire la voce del cuore.

Alle coppie è consigliato di non esagerare perché basterà un niente per far salire la tensione. Nervosismo anche tra i single, che non hanno intenzione di lasciarsi andare in una relazione e hanno voglia di stare per conto proprio.