Oroscopo domani giovedì 10 marzo 2022: le previsioni per i segni di Cancro, Scorpione, Pesci

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 10 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di acqua, vale a dire Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Cancro

Il consiglio per i nati sotto questo segno è di fidarsi dell’intuito e non lasciarsi ingannare da alcuni fatti che potrebbero essere fuorvianti. Si potrebbe infatti rimanere intrappolati nei pro e nei contro riguardo una decisione e finire per girare in tondo, ma il cuore sa cosa è meglio per sé.

Nelle coppie l’amore è presente e il partner è la propria boccata d’aria fresca. Per i single un flirt potrebbe trasformarsi molto rapidamente in una grande storia d’amore.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Scorpione

Il transito di Mercurio in Pesci indica che si sarà orgogliosi di se stessi e arriveranno degli elogi per qualcosa che si ha realizzato. Le conversazioni, personali o di lavoro, saranno molto piacevoli, si andrà d’accordo con chi vi circonda e non ci saranno discussioni di alcun tipo. Il pianeta accentua inoltre il proprio già potente intuito.

Chi vive una vita di coppia aspetta il supporto del partner ma rimarrà deluso e, anziché parlarne, si chiuderà in una torre d’avorio. I single che stanno iniziando una nuova relazione dubiteranno della sincerità dell’altra persona ripensando alle storie passate, forse ai tradimenti subiti.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Pesci

La Luna in Gemelli può coincidere con una svolta riguardante un progetto familiare. Se dopo una conversazione si sarà tutti soddisfatti, le cose andranno a gonfie vele; altrimenti si dovrà necessariamente cambiare qualcosa. La presenza di Mercurio nel segno può far sviluppare splendide intuizioni e potrebbero dunque emergere soluzioni positive.

Nelle coppie la tenerezza e la dolcezza potranno compensare un’atmosfera che altrove sembra parecchio pesante. I single sono ancora troppo sfuggenti nei confronti di potenziali partner: è forse ora di fare un piccolo sforzo nella direzione contraria.