Oroscopo domani giovedì 10 marzo 2022: le previsioni per i segni di Ariete, Leone, Sagittario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 10 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di fuoco, vale a dire Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Ariete

Se c’è qualcosa di preoccupante e non si pensa ad altro, la Luna in Gemelli rappresenta un invito a parlarne con una persona di cui ci si fida. Il solo fatto di portare la questione allo scoperto sarà d’aiuto a guardarla in prospettiva e sentirvi positivi.

Per le coppie è in arrivo una svolta che porta ad una serie di progetti: non è escluso riguardino la casa dato che si ha bisogno di cambiare scenario. Per i single, varrà la pena vivere una nuova storia d’amore: stop al passato e cuore aperto.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Leone

In mattinata è bene prendersi una pausa dai social media. La dissonanza Luna-Nettuno potrebbe scatenare problemi di comunicazione ed è meglio non postare nulla per non rischiate di condividere emozioni di cui in seguito ci si potrebbe pentire. Nel pomeriggio queste vibrazioni si allontaneranno e ci si potrà dedicare al mondo digitale, prestando attenzione a non farsene risucchiare.

I membri delle coppie sono molto impegnati, ma in serata cercheranno di introdurre nella relazione un po’ di romanticismo. I single sono interessati ad una persona, forse diversa da quelle che solitamente piacciono, e potranno vivere qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani 10 marzo 2022: Sagittario

La Luna in Gemelli potrebbe comportare molte conversazioni: non è infatti escluso che sia necessario affrontare alcune questioni così da poter prendere una decisione o andare avanti con un’idea. Se si vuole raggiungere il proprio scopo, ascoltare l’opinione di altre persone potrebbe essere fondamentale.

Le coppie saranno un po’ lunatiche potrebbero subire le ripercussioni negative dei propri sbalzi d’umore. Per i single un nuovo incontro sarà un balsamo per il cuore.