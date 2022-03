Oroscopo domani 9 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 9 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Domani sarà la giornata giusta per liberarvi di qualche scheletro nell’armadio. La Luna negli ultimi gradi del vostro segno, in buon aspetto con Plutone, vi aiuta infatti a lasciarvi alle spalle qualcosa. Potrebbe trattarsi di un piccolo problema che volete mollare da un po’ di tempo, oppure di un oggetto che potreste buttare o vendere.

In serata la Luna che entra in Gemelli e che si pone in buon aspetto con Venere e Marte indica nuovi sviluppi sul fronte del lavoro o degli affari. Una conversazione può essere breve, ma molto promettente. In amore le coppie sono felici: si sostengono, parlano con complicità e si desiderano. I single invece cercano l’amore, e questo potrebbe arrivare presto.

Prossimamente potreste trovarvi a riflettere come siete soliti passare le vostre giornate e quali abitudini volete perdere e adottare. È per effetto della congiunzione Venere-Marte in Acquario che sosta nel vostro settore dello stile di vita. In particolare, Marte vi suggerisce di lavorare sui vostri obiettivi e di pianificare bene le mosse per raggiungerli. Venere, invece, vi spinge a riflettere su cosa significhi per voi relax e su cosa possiate fare per migliorare la qualità della vostra vita.

In amore le coppie tendono a chiudersi. Dovrebbero invece comunicare apertamente per riavvicinarsi un po’. I single prendono le distanze da flirt poco convincenti. Fate bene: dovete volere solo il meglio per voi!