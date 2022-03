Oroscopo domani 8 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo domani 8 marzo per i segni di terra: Toro

State lavorando senza tregua a un progetto che avete molto a cuore. Nei prossimi giorni, grazie al transito di Venere e Marte in Acquario potrebbe essere il momento giusto per individuare una persona in grado di aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo. Potreste tuttavia essere esitanti a contattarla ma con la congiunzione Luna-Urano in Toro la reticenza svanirà e chiamerete.

Da questa telefonata potrebbero nascere cose positive. In amore le coppie dicono cose che non pensano, e fanno promesse solo per tenere buono il partner. Non è una bella cosa. I single flirtano con qualcuno, ma le cose non vanno molto bene.