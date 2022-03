Oroscopo domani 5 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 5 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 5 marzo per i segni di terra: Toro

State lavorando duramente a un progetto a cui tenete molto, ma forse non riuscite ad avanzare come vorreste. La Luna in Ariete vi suggerisce di fare un passo indietro e guardare in prospettiva il vostro piano o il problema per cui non andate avanti.

Un’ipotesi è che le emozioni abbiano preso il sopravvento e vi abbiano bloccato nel raggiungere i vostri obiettivi.

In ogni caso con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario avete la possibilità di seguire il buon senso e prendere le decisioni giuste. In amore le coppie si sostengono con affetto e dedizione. I single, invece, sono molto riservati. Se volete fare nuovi incontri, però, dovete lasciarvi un po’ andare!

Oroscopo domani 5 marzo: Vergine

In questi giorni vi sentite molto insicuri. In particolare, nella giornata di sabato potreste avvertire la tendenza a dubitare di tutto e tutti, anche delle persone più care. Per ora infatti, che attraversate un periodo di fragilità, avete paura che gli altri possano influenzarvi o manipolarvi, e dunque tendete a mettere le distanze. Cercate però di ricordarvi di chi vi ha supportato in passato: scegliete con cura di chi circondarvi in questo momento di bisogno, perché da soli non si vince. Allo stesso tempo, lasciate perdere chi intende provocarvi. In amore le coppie tendono a essere troppo ossessionate dalla perfezione. Trovate una via di mezzo per restare in equilibrio. I single invece escono dal loro guscio per dedicarsi alla vita mondana: è l’atteggiamento giusto per fare buoni incontri.

Oroscopo domani 5 marzo: Capricorno