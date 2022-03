Oroscopo domani 5 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Vi sembra di essere a un passo dal realizzare un importante progetto, ma attenzione a rimanere concentrati. Nei prossimi giorni, infatti, gli astri vi faranno sentire più stanchi e flemmatici, e dunque inclini a mollare la presa sui vostri obiettivi. Ciò potrebbe vanificare gli sforzi fatti e il duro lavoro, dunque cercate di mantenere sotto controllo il vostro grado di attenzione.

Contemporaneamente è l’ora di affrontare le questioni in sospeso. Anche s non siete al massimo della forma non potete più aspettare. In amore le coppie vanno a gonfie vele: fate progetti. I single stanno cercando di chiudere con il passato, ma non è così semplice come credevano.