Oroscopo domani 4 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Oroscopo domani 4 marzo: Capricorno

La Luna in Pesci indica che domani vi toccherà affrontare conversazioni e negoziazioni delicate. Sfruttate le congiunzioni astrali per prendere in mano le questioni irrisolte e chiuderle per sempre. Nel frattempo, il transito Venere-Marte-Plutone nel vostro segno vi segnala che ci sono cose importanti da realizzare.

Infatti, se sarete ambiziosi sarete in grado di portare a termine bellissimi progetti. In amore le coppie vivono di fiducia e complicità. C’è sintonia e sicurezza: un bel momento. I single cercano di ricostruire se stessi, ma attenzione a non chiudervi troppo!