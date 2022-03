Oroscopo 31 marzo 2022: oroscopo domani Gemelli, Bilancia, Acquario, previsioni per i segni d’aria

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 31 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 31 marzo 2022 Gemelli: previsioni per i segni d’aria:

Avete bisogno di chiarire alcuni problemi spinosi che vi preoccupano? Se avete la possibilità di parlarne con il diretto interessato sarà d’aiuto a risolvere la questione che non vi lascia in pace. L’oroscopo segnala inoltre che per il momento decidiate di tacere. Forse perché in seguito avrete modo di porre delle condizioni. E fate bene, domani nessuna decisione deve essere presa alla leggera.

Se lavoro o vita personale non riuscite a sistemare qualcosa, evitate di preoccuparvi troppo. Avete tempo per mettere a posto la situazione. Allora, evitate di rimuginare eccessivamente, distacco dalle questioni e lasciate che ad agitarsi sia chi vi circonda. In amore in coppia grazie all’ottimismo il partner saprà come dissipare tutti i vostri eventuali dubbi. Voi single invece avete un flirt, un amore forse senza seguito ma vi farà un gran bene. Non è esclusa una storia clandestina.

Oroscopo Bilancia 31 marzo 2022: oroscopo domani Bilancia

Mantenere l’equilibrio emotivo riguardo a una questione familiare potrebbe non essere una cosa semplice. Ci sono dei momenti, come questo attuale, in cui non riuscite a essere risoluti come vorreste. L’oroscopo segnala una giornata pesantuccia ma cercate, per quanto vi è possibile, di mantenere un certo distacco anche se vi sentite sopraffatti dalle emozioni.

Potreste avere la sensazione che la famiglia non vi dia il sostegno desiderato o non vi apprezzi quanto vorreste. La buona notizia è che Venere, giovedì, entrerà nel vostro segno e pian piano più in generale vi aiuterà a sistemare parecchie questioni. In amore in coppia il partner vi sembrerà vicino e in altri momenti distratto. Sicuri che sia così? Fugate qualsiasi dubbio e malinteso. Voi single invece siete in cerca di passione, di avventure inedite ma il cuore non partecipa. I sentimenti sono altrove.

Oroscopo Acquario 31 marzo 2022: oroscopo domani Acquario