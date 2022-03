Oroscopo domani 3 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

In arrivo per voi ci sono nuove e belle opportunità di lavoro: firmate un contratto o concludete la trattativa. Questo è uno dei momenti migliori per dare il via a nuovi sviluppi, anche dal punto di vista finanziario, e fare investimenti. Le energie attuali all’occorrenza vi spingono a trovare un compromesso se necessario e, non ultimo, a stringere nuove e stimolanti amicizie.

In amore le coppie vogliono riaccendere la passione un po’ assopita, mentre i single sentono di essere al top, con una persona da conquistare. Lanciatevi!