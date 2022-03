Oroscopo domani 29 marzo 2022 Gemelli, Bilancia, Acquario: le previsioni per i segni d’aria

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 29 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 29 marzo 2022 segni d’aria: Gemelli

Concedetevi il permesso di essere un po’ pigri. Il buon aspetto Luna-Nettuno invia al vostro segno le vibrazioni perfette per ricaricarvi così da eliminare qualsiasi tensione. In serata, uscite con più cari amici, organizzate una cena nel vostro ristorante preferito. Se invece non avete voglia di socializzare ma di rimanere in casa, dedicatevi al vostro hobby preferito. In amore in coppia desiderate partire per un fine settimana romantico? Pianificatelo insieme al partner. Voi single invece desiderate che una persona mostri un po’ più di attenzione. Mandate un messaggio. Sarete piacevolmente sorpresi dalla risposta.

Oroscopo Bilancia, domani 29 marzo 2022

Se ultimamente avete avuto qualche problema riguardo alle relazioni, domani avrete la possibilità di chiedere scusa. Con il buon aspetto Luna-Nettuno, la chiave per ottenere il massimo dal transito è accettare la responsabilità di qualsiasi errore che potreste aver commesso senza preoccuparvi di quale impatto potrebbe avere sul vostro ego. In amore in coppia avete fiducia nella vostra storia d’amore, siete il vero motore della relazione a cui darete un nuovo slancio. Voi single invece uscite, iscrivetevi a un club o a una palestra. L’importante è che entriate in contatto con le persone. L’amore può nascondersi ovunque!

Oroscopo Acquario, domani 29 marzo 2022