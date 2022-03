Oroscopo domani 26 Marzo: Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 26 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 26 marzo per i segni di terra: Toro È importante essere autentici, attenendovi alla verità ora trionferete! È bene essere sinceri con voi stessi ma al contempo con i colleghi, gli amici e persino con le persone di cui non vi fidate completamente. Mentre gli altri potrebbero pensare che sia giusto dire piccole bugie bianche, questo è il momento di mostrare la vostra superiorità morale: vi sarà utile con una persone che per voi conta veramente. In amore in coppia grande complicità, sentirete che l’amore si sta rafforzando sempre di più. Sebbene ci siano alti e bassi, le basi sono solide. Per voi single invece una conoscenza casuale nasconde qualcosa di più importante. Approfondite, se ovviamente lo desiderate, potreste trovare un tesoro.

Oroscopo domani 26 marzo: Vergine

Non potete accontentare tutti, motivo per cui non dovreste nemmeno provarci. La Luna in Gemelli indica che questo sarà un sabato in cui volervi bene, prendere cura di voi stessi. Evitate dunque di correre in aiuto di un amico, soprattutto se è l’ultima cosa che avete voglia di fare. Probabilmente a dare una mano ci sarà un’altra persona, per cui non preoccupatevi. Dovete mettervi al primo posto. In amore in coppia la congiunzione Marte-Venere accende la passione. Stasera non guarderete la tv…

Per voi single invece, se una persona vi attrae non esitate a fare il primo passo. Risparmierete tempo!

Oroscopo domani 26 marzo: Capricorno