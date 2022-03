Oroscopo domani 26 marzo 2022: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 26 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 26 marzo 2022 segni d’aria: Gemelli

È tempo di occuparvi delle vostre situazioni e avere più sicurezza in voi stessi. I pianeti in Capricorno potrebbero farvi concentrare l’attenzione su ciò che vogliono gli altri e, di conseguenza, mettere da parte o all’ultimo posto le vostre priorità. Sarebbe un errore, non dovete farlo. Più vi muoverete in questo senso e tanto più vi sentirete positivi. In amore in coppia se l’accordo fa acqua, non peggiorate la situazione incolpando il partner del vostro stato d’animo. Rilassatevi, ascoltate la vostra musica preferita e tornate quando le cose andranno meglio. Single: quanto scritto sopra vale anche per voi. State un po’ per conto vostro e non commetterete errori.

Oroscopo domani 26 marzo 2022: Bilancia

Aprirete la giornata senza capire bene se sarete in grado di fare ciò che avete deciso e programmato. L’incertezza e il dubbio, causati da Nettuno in Pesci, per qualche ora prenderanno il sopravvento. La congiunzione Mercurio-Plutone in Capricorno potrebbe inoltre rendervi un po’ “paranoici” avrete la sensazione che tutti siano intenzionati a manipolarvi o influenzarvi. In amore in coppia: oggi siete da prendere con le pinze! Il morale non è al top e il partner faticherà a strapparvi un sorriso. Per voi single invece il buonumore è latitante nonché l’ottimismo. Oggi non c’è spazio per l’amore…

Oroscopo domani 26 marzo 2022: Acquario