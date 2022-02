Oroscopo domani 26 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Avrete nella giornata di domani delle belle energie magnetiche per via del transito della Luna nel vostro segno. Di conseguenza, le persone sono attratte da voi. Tenete presente che avete parecchie cose da fare e dunque non dovete accettare di partecipare a conversazioni che non vi soddisfano mentalmente o emotivamente.

Dedicatevi per esempio a una rimpatriata con i vecchi amici, e, se non siete dell’umore giusto, state da soli ma coltivate una delle vostre passioni. In amore le coppie hanno molta passione e felicità. I single sono affascinati da qualcuno…