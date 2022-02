Oroscopo domani 26 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

La congiunzione Sole-Giove e la Luna Nuova in Pesci del 2 marzo, prossimamente sosteranno nel vostro settore del denaro: il che indica che accadrà qualcosa di cui essere più che soddisfatti! Infatti, le stelle suggeriscono che potreste ricevere informazioni importanti rispetto al lavoro o agli affari.

Per esempio, potreste finalmente giungere a un accordo in una trattativa che vi teneva in tensione. In ogni caso, si tratterà di notizie positive. In amore le coppie sono felici e complici. I single invece non riescono a fare molte conquiste. La Luna in Sagittario non vi aiuta. Anche se troverete qualcosa, non durerà per molto…