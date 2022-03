Oroscopo domani 25 marzo 2022 Toro, Vergine e Capricorno: le previsioni per i segni di terra

Il Sole oggi entra in Ariete. Vi sentirete incredibilmente coraggiosi, pronti ad affrontare qualsiasi sfida si presenti nella vita personale o lavorativa. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per apprendere un’abilità o ottenere una qualifica che potrebbe dare un colpo d’acceleratore alla carriera o alla vostra attività. Potreste infine anche viaggiare di più per motivi di lavoro. In amore in coppia praticare delle attività insieme al partner avrà il potere di ravvivare la relazione. Le idee non vi mancano…Voi single dovrete ancora aspettare un po’ di tempo per incontrare l’anima gemella. Potrebbe iniziare un flirt ma non appagarvi totalmente anzi, persino scatenare nostalgia per un/a ex. Andate avanti, non pensate al passato!