Oroscopo domani 25 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 25 febbraio per i segni di terra: Toro

È il buon momento per studiare una strategia per raggiungere un vostro obiettivo. Venere e Marte in Capricorno, infatti, vi favoriscono, e con Nettuno in buon aspetto avete ottime possibilità di riuscire. Dunque rimboccatevi le maniche e concentratevi sul pianificare tutto nel dettaglio.

Attenzione però a non mettervi troppo sotto pressione, perché così rischiate di saltare passaggi importanti. In amore le coppie sono un po’ incatenate al passato: pensano agli errori fatti e ai rimpianti. Ricordate però che ciò che è già accaduto non si può cambiare, quindi meglio pensare al futuro. I single sembrano anche loro ancorati al ricordo di una storia antica. Basta con le relazioni sbagliate e già finite, accettate le attenzioni di chi avete intorno.

Oroscopo domani 25 febbraio: Vergine

Se fino a oggi eravate incerti se puntare o meno a un obbiettivo o concretizzare un progetto, con Venere e Marte in Capricorno in buon aspetto con Nettuno, avrete chiaro come procedere. Siete forti, attenti ai dettagli e capaci di guardare con lucidità e spirito critico ciò che state facendo: come sempre avete davanti a voi la concreta possibilità di riuscire bene nei vostri intenti. Attenzione però ai commenti negativi di chi vi circonda. Ascoltate, valutate, e andate anche avanti per la vostra strada, se necessario. Vietato abbattersi. Le coppie sono davanti a un bivio: sarete voi a prendere l’iniziativa o il vostro partner a decidere per voi? I single hanno voglia di approfondire un flirt che li ha incuriositi. Buon per voi: lanciatevi.

Oroscopo domani 25 febbraio: Capricorno

Venerdì 25 febbraio le stelle non vi sono particolarmente favorevoli. Non riuscite a concentrarvi, vi sentite nervosi e impazienti e la vostra attitudine negativa si ripercuote a casa e sul lavoro. Ma è tutto dovuto alla dissonanza Mercurio-Urano, e dunque cercate di limitare i danni e aspettate che passi questo periodo di tensione.

In particolare, prestate attenzione al denaro. In amore le coppie devono rassegnarsi e smettere di provare a cambiare il partner. Se lo accetterete vi sentirete improvvisamente più liberi. I single sono in una fase sognante e tendono a idealizzare chiunque incontrano. Ricordate però che la perfezione non esiste…