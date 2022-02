Oroscopo domani 25 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Nella giornata di venerdì 25 febbraio voi nati sotto il segno dei Gemelli potreste trovarvi in difficoltà. Già da giorni avete a che fare con un problema che vi da filo da torcere, e in particolare domani potrete risentire di un po’ di nervosismo. Ciò che vi serve è prendere una pausa e riflettere lucidamente sulle mosse da fare e su ciò che realisticamente potete fare. Se seguite questi passaggi sarete già a metà strada e potreste fare buoni progressi che vi porteranno incoraggiamento. In amore le coppie sono nervose, ma attenzione alle parole che usate: non ferite l’altro, altrimenti sarà sempre peggio. I single non hanno molte speranze sul fronte grandi incontri romantici: state con gli amici o uscite da soli, sarà comunque soddisfacente.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Bilancia

Vi dovete dare da fare e affrontare tutte le questioni irrisolte che avete da tempo rimandato. Anche se non avete voglia di cominciare, una volta superato il primo ostacolo sarà più facile e vedere immediati risultati vi farà prendere il ritmo. Al contempo, dovete lasciare andare alcune situazioni di tensione. Dovete perdonare e andare avanti.

Questa attitudine vi aiuterà molto nelle relazioni sociali, perché nessuno è perfetto, e la vostra bontà sarà apprezzata. In amore le coppie si supportano e si amano con passione, sempre attente a soddisfare i desideri del partner. Tutto bene, ma state attenti a non perdere la spontaneità. I single non devono bruciare le tappe se si stanno frequentando con qualcuno.