Oroscopo domani 24 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Con la congiunzione Mercurio-Giove in Pesci, la vostra tendenza è quella di esagerare. Evitate di dire “sì” a qualsiasi richiesta o fare promesse che in seguito non potrete mantenere. Sarete molto sicuri di voi, convincenti e chi vi circonda non esiterà a credervi. Se dunque sentite che una situazione potrebbe impegnarvi più del dovuto, ditelo poiché gli altri sicuramente vi capiranno. In amore in coppia avete belle idee per rendere romantica – e più piccantina – la relazione. Il partner non resterà deluso… Per i single: nessuno/a oggi è in grado di resistere al vostro fascino. Avrete l’imbarazzo della scelta.