Oroscopo domani 24 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 24 febbraio per i segni di terra: Toro

Da tempo rimuginate su una bella idea che vorreste realizzare. Finalmente vi sembra che abbia dei contorni più definiti e non vedete l’ora di parlarne con qualcuno per avere dei riscontri. Aspettate a farlo, però, perché non vi potete fidare di tutti. Qualcuno potrebbe approfittarsene, e dunque dovete scegliere con cura le persone con cui intendete confidarvi.

Ci sono persone che vi daranno il totale sostegno e altre che vorranno semplicemente usarvi.

In amore le coppie provano un bel desiderio di camminare insieme e fare progetti per il futuro, ma non è necessario guardare troppo in là. Anche un weekend romantico è un inizio. I single cercano una dolce metà.

Oroscopo domani 24 febbraio per i segni di terra: Vergine

Il Sole transita nella costellazione dei Pesci e ciò vi rende particolarmente vulnerabili. Infatti, nonostante di solito sappiate difendervi bene dagli attacchi e dalle critiche altrui, in questi giorni potreste offrire il fianco involontariamente a chi non vi è amico. Potreste, insomma, soffrire e sentirvi destabilizzati, perché effettivamente qualcuno potrebbe toccare il vostro punto più sensibile. Reagite però con senso dell’umorismo. In amore le coppie tendono a colpevolizzarsi vicendevolmente. Non dimenticate che anche voi avete delle responsabilità e certe volte è opportuno porgere per primi le scuse. I single vogliono voltare pagina: è il giorno giusto.

Oroscopo domani 24 febbraio per i segni di terra: Capricorno

Siete incuriositi da alcune attività che volete provare da tempo, ma non avete finora trovato la spinta giusta per buttarvi. Un ruolo chiave in questa situazione potrebbe giocarlo una persona che incontrerete proprio oggi. Quest’ultima vi spinge ad accogliere nuove possibilità e ad esplorare nuovi percorsi.

Infatti, la congiunzione Venere-Marte in Capricorno indica che la persona potrebbe far emergere il vostro lato più avventuroso e ambizioso.

In amore le coppie sono felici e godono di buona energia: questo non fa che favorire la relazione. Per i single si tratta di un giorno speciale, potreste finalmente ricevere le risposte che aspettavate.