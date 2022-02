Oroscopo domani 24 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Dovete essere realistici per realizzare i vostri sogni. In amore le coppie sono barricate nella propria testardaggine. Questa freddezza non vi fa bene. I single non riescono ad affascinare la persona desiderata: cambiate obiettivo.

La Luna in Sagittario vi spinge oltre i vostri limiti. Siete ambiziosi e quando pensate ai vostri progetti avete elevate aspettative. Proprio questa attitudine però vi mette i bastoni tra le ruote, perché nulla vi va bene e finite per bloccarvi. Per questo, programmate con lucidità il lavoro e accettate di lasciarvi indietro qualcosa che non vi soddisfa al cento per cento.

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore della comunicazione. Approfittatene per ultimare i progetti che avete in cantiere, o definire le idee che vi portate dentro da tempo. Anche se avete già raggiunto l’obiettivo che vi eravate prefissati, è una buona occasione per apportare le modifiche finali: lo migliorerete.

Inoltre, se vi affiderete al consiglio di persone care, otterrete un risultato ancora migliore. In amore le coppie bruciano di passione, mentre i single sono un po’ bloccati nell’esprimere le proprie emozioni. Se si lasceranno andare potranno vivere belle storie sentimentali.

Con la Luna in Sagittario, l’atmosfera è ultra positiva per voi nati sotto il segno dell’Acquario. State ormai aspettando da tempo un via libera, una risposta, un documento importante: arriverà a brevissimo per voi. Inoltre è il momento buono per ripescare dal passato le situazioni che si sono chiuse in un modo che non vi soddisfa.

Sarete in grado di gestirle. In amore le coppie sono in una bella fase di complicità, soprattutto sotto le lenzuola. I single sono baciati dalle stelle e potrebbero incontrare una persona con cui scocca una bella scintilla.