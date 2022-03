Oroscopo domani 23 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 23 marzo 2022 segni d’aria: Gemelli

La congiunzione Sole-Saturno in Acquario è ancora attiva e la giornata domani rischia di essere un po’ cupa. Non reprimete le emozioni, anzi, esaminate con attenzione ciò che provate. Cercate di collegare lo stato d’animo attuale alle emozioni del passato poiché potrebbero dare un senso a ciò che sta accadendo. Detto questo, è un transito che non durerà a lungo. In amore le coppie hanno problemi con il partner, ma perché entrambi sono intransigenti con loro stessi e l’altro/a. I single hanno a che fare con una recente rottura o una storia stroncata sul nascere che occupa ancora i loro pensieri. E a sorpresa potrebbe esserci il ritorno dell’altro/a…

Oroscopo domani 23 marzo 2022: Bilancia

Il desiderio di domani sarà quello di lanciarvi negli acquisti, anche on line, ma ciò non significa farlo davvero: chiudete il bancomat e il portafoglio in un cassetto! La Luna in Ariete in dissonanza con Mercurio e Plutone in Capricorno rischiate di spendere in modo poco saggio, il che avrà delle ripercussioni nel corso della settimana. Anche se avete voglia di fare shopping, meglio adottare un atteggiamento cauto. In amore le coppie si rimproverano. Accettate le critiche senza batter ciglio e parlatene. Alcune sono sicuramente giustificate, per cui chiedete scusa. Voi single invece con una persona che vi corteggia potreste essere stati poco delicati e ve lo dirà. Se non volete che la situazione vi sfugga di mano, cercate di correggere il tiro.

Oroscopo domani 23 marzo 2022: Acquario