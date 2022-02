Oroscopo domani 23 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine, Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 23 febbraio secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 23 febbraio per i segni di terra: Toro

Avete chiari gli obiettivi, ma vi perdete per strada. Avete aspettative troppo alte, e tralasciate degli aspetti fondamentali per la realizzazione di un progetto, come la praticità e il costo. Inoltre, la Luna in Scorpione vi suggerisce che dovete essere meno diffidenti nei confronti degli altri, se i vostri obiettivi sono in comune con qualche amico, e smettere di pensare che siete gli unici che potranno riuscire.

In amore le cose non vanno a gonfie vele per le coppie. Gli aspetti negativi della Luna vi rendono tesi. I single non hanno nemmeno voglia di divertisti, anche se un’uscita con qualche amico potrebbe sollevare il vostro umore.

Oroscopo domani 23 febbraio per i segni di terra: Vergine

Oggi per voi sarà una buona giornata, secondo le stelle, anche se dovete prestare attenzione alla comunicazione. Vi trovate infatti in dubbio se esprimere o no la vostra opinione su qualcosa, e siete anche piuttosto diffidenti: temete che qualcuno vi menta. Ricordate però che nel periodo governato dai Pesci siete più vulnerabili ed emotivi del solito, ed è per questo che ogni tanto credete di perdere controllo sulle vostre emozioni. Non temete: questo momento sta per terminare. In amore le coppie hanno voglia di condividere, ma non sempre il partner è ricettivo e questo vi rende un po’ nervosi. I single desiderano un amore a tutti i costi, ma rischiano di idealizzare chi hanno di fronte.

Oroscopo domani 23 febbraio per i segni di terra: Capricorno

Denaro in arrivo per voi del Capricorno. Una somma inattesa entrerà nelle vostre tasche, ma dovete essere abili nell’impegnarla. Se sarete saggi e oculati, ne potrete trarre ancora più profitto. Nel frattempo, sul lavoro siete un po’ distratti. I social network attirano fin troppo la vostra attenzione e vi distolgono dalle attività quotidiane.

Rimanete concentrate, e dedicatevi a voi stessi. In coppia siete in sintonia con il partner, anche in camera da letto. I single non sono lucidi su chi hanno intorno, rischiando di idealizzare un possibile flirt. Guardate bene.