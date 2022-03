Oroscopo domani 22 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Sarà un martedì in cui dovete farvi valere. Nel lavoro non aspettatevi che le azioni parlino da sole, che gli alltri si accorgano del vostro impegno. Potreste lavorare di più, svolgere compiti che non rientrano nelle vostre mansioni ma il boss probabilmente non lo noterà. Assicuratevi dunque che vengano riconosciuti i vostri meriti e se vi sentite dati per scontati dite “no” o stabilite dei limiti. In amore le coppie sono dinamiche ed energiche. Al partner piace condividere le attività con voi. Sarà una giornata piena di abbracci e tenerezza. I single invece potrebbero prendersi una cotta. Occhio a inseguire una chimera. Non è sicuro che la persona abbia intenzione di impegnarsi…