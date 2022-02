Oroscopo domani 22 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine, Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di martedì 22 febbraio secondo l’oroscopo: qui i dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 22 febbraio per i segni di terra: Toro

L’attesa vi sta rendendo irascibili. Aspettate di ricevere qualcosa di importante: una notizia, una mail, una risposta o un passo avanti nel lavoro. Ma secondo le stelle potete rilassarvi, perché l’attesa è terminata. Se non sarà oggi, nei prossimi giorni vivrete un bel momento di ripresa e realizzazione, che si traduce in nuovi progetti e proposte lavorativi.

Per questo rivedete le condizioni che finora avete accettato, è il periodo giusto per chiedere di più. In amore, in coppia, siete un po’ pretenziosi. Il vostro partner si fa in quattro per sorprendervi e farvi sentire amati, ma non vi basta. I single sono alle prese con un ex che torna sui suoi passi, ma non cederete.

Oroscopo domani 22 febbraio per i segni di terra: Vergine

Avete in corso una trattativa di lavoro difficile. Tuttavia i pianeti vi assistono, perché il buon aspetto tra la Luna e il Sole vi renderà particolarmente pragmatici e ottimisti e capaci di avvalervi degli ottimi contatti che avete. Concluderete positivamente l’accordo. La posizione delle stelle infatti suggerisce che in questi giorni siete particolarmente competenti nelle relazioni personali e professionali, tanto da voler riaprire qualche capitolo del passato chiuso in maniera poco soddisfacente. Ricordate però che non siete soli e che se doveste aver bisogno di una mano, in tanti sarebbero pronti ad aiutarvi. In amore le coppie vogliono fare passi importanti e pianificare il futuro insieme. I single voglio impegnarsi, ma l’amore non arriva e sono stanchi di avventure passeggere: è l’ora di stare un po’ da soli.