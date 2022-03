Oroscopo domani 2 marzo per i segni di terra Toro, Vergine e Capricorno

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di mercoledì 2 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni di terra, vale a dire Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo domani 2 marzo per i segni di terra: Toro

In questi giorni siete sicuri di voi e desiderosi di imporvi, esprimendo le vostre opinioni anche a costo di scombinare le carte sul tavolo. È per effetto della congiunzione Mercurio-Saturno, che vi spinge a uscire dal vostro guscio e ad esporvi. In questo modo alcune nuove opportunità si apriranno a voi.

In ogni caso, non dimenticate di tenere un atteggiamento diplomatico, perché un approccio troppo diretto potrebbe creare delle tensioni e non farvi ottenere ciò che desiderate. Sinceri, ma senza esagerare. In amore le coppie fanno grandi progetti e si sentono al sicuro, anche se c’è un’evoluzione in corso. I single sono fascinosi e brillanti e si gettano in tante avventure per godersi il presente.

Oroscopo domani 2 marzo: Vergine

In questi giorni le stelle vi favoriscono. Il buon aspetto Sole-Urano vi da una spinta in più nello studio e nella concentrazione. Riuscite a mantenere i piani che avete fatto per raggiungere i vostri obiettivi e inoltre vi sentiti incuriositi da nuove opportunità, desiderosi di apprendere qualcosa di nuovo. Seguite queste intuizioni, perché potrebbero portarvi a risvolti positivi. In amore le coppie sono rilassate e affettuose, con sentimenti sinceri e ottima comunicazione: non una nuvola all’orizzonte! I single incontrano qualcuno ed è subito colpo di fulmine e positiva sorpresa.

Oroscopo domani 2 marzo: Capricorno