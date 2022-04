Oroscopo Domani 2 Aprile 2022: Toro, Vergine, Capricorno, Previsioni Segni di Terra

Il passaggio di Venere in Bilancia accentua il potere di attrazione, la voglia di interagire con il mondo circostante e non ultimo, maggiore fascino. È un transito che vi piacerà, in qualche modo sarete sotto i riflettori, vi farete notare, arriveranno complimenti sia per l’immagine che per l’intelligenza e la simpatia. Vi sentirete dunque valorizzati. L’oroscopo di oggi annuncia inoltre che mantenendo la mente aperta attirerete esperienze positive. Invece di controllare, seguite la corrente e vi sentirete al top! Potreste inoltre essere disposti a perdonare qualcosa a una persona o risolvere un problema in una relazione di lavoro o nella vita privata. In amore in coppia il partner avrà splendide dimostrazioni dei sentimenti che prova, vi sentirete molto amati. Per voi single invece in vista e sicuramente a sorpresa c’è un incontro speciale, brillerà di splendide promesse.