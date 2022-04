Oroscopo domani 2 aprile 2022: Gemelli, Bilancia, Acquario Previsioni Segni d’Aria

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 2 aprile 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Gemelli

Avete bisogno di chiarire alcuni problemi spinosi, che vi preoccupano? Se avete la possibilità di parlarne con il diretto interessato sarà d’aiuto a risolvere la questione che non vi lascia in pace. L’oroscopo segnala inoltre, che per il momento decidiate di tacere. Forse perché in seguito avrete modo di porre delle condizioni. E fate bene, oggi nessuna decisione deve essere presa alla leggera. Se lavoro o vita personale non riuscite a sistemare qualcosa, evitate di preoccuparvi troppo. Avete tempo per mettere a posto la situazione. Allora, evitate di rimuginare eccessivamente, distacco dalle questioni e lasciate che ad agitarsi sia chi vi circonda. In amore in coppia grazie all’ottimismo il partner saprà come dissipare tutti i vostri eventuali dubbi. Voi single flirtate: un amore forse senza seguito ma vi farà un gran bene. Non è esclusa una storia clandestina.

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Bilancia

L’oroscopo del giorno al vostro segno dice che è arrivato il momento di comunicare a certe persone che non parlate per gioco, anche se forse sarete costretti a mostrare una certa durezza. In passato, qualcuno potrebbe aver fatto orecchie da mercante ma questo vostro atteggiamento cambierà le carte in tavola. È il momento di mettere da parte le emozioni e che riguardi il lavoro o la vita personale, essere più decisi. Vi sentirete più forti. E con la Luna in Acquario in dissonanza con Urano, per questo sabato dovrete lasciare spazio all’imprevisto, il programma potrebbe cambiare. Tranquilli, rimarrete piacevolmente sorpresi. In amore in coppia non dovete avere dubbi sulla fedeltà, i sentimenti e la lealtà del partner. Dovete riporre la massima fiducia. Voi single potreste fare un incontro con una persone e non si tratterà di un flirt ma di una storia importante. È tempo di impegnarvi.

Oroscopo domani 2 aprile 2022: Acquario