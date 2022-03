Oroscopo domani 19 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di sabato 19 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo domani 19 marzo 2022 segni d’aria: Gemelli

Più sensibili del solito domani rischiate di essere sopraffatti dalle emozioni, vostre e di chi vi circonda. Evitate di fare di tutto per soddisfare gli altri o fingere che tutto vada bene quando è esattamente il contrario. Potrebbero, in modo del tutto inaspettato emergere delle frustrazioni che covate da tempo. Nel pomeriggio, l’atmosfera sarà meno agitata: pensate a voi stessi, cercate di rilassarvi. In amore le coppie devono ricordare di adattare le decisioni a quelle del partner. Parlare vi farà evolvere e crescere insieme. I single invece decideranno di dare una seconda possibilità a una persona incontrata di recente. E potrebbe andare alla grande.

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Bilancia

Il lungo e buon aspetto di Urano in Toro con il vostro segno, vi invita a esaminare la vostra vita e soprattutto il lavoro, in modo diverso. Ovvero, con maggiore libertà e creatività. È noto quanto la Bilancia detesti i cambiamenti ma ce ne saranno alcuni che andranno nella direzione da voi desiderata e li accoglierete con piacere e soddisfazione. Marte in Capricorno, inoltre, decuplica le vostre energie: siete in grado di abbattere qualsiasi ostacolo. In amore le coppie rimarranno sorprese dal partner. Sarà un fine settimana romantico, non potrete dire che la dolce metà non vi pensa. I single invece faranno un incontro casuale che farà battere forte il cuore. Lasciatevi andare, evitate di controllare le emozioni!

Oroscopo domani 19 marzo 2022: Acquario

Mercurio rallenta prima di riprendere il moto diretto e insieme ad altre vibrazioni planetarie che confondono le acque, le cose potrebbero non essere come sembrano. In un legame apparentemente piacevole potrebbero emergere potenti emozioni negative. Se sentite che le cose non vanno bene, prendete in considerazione l’idea di tendere la mano. Ciò sarà d’aiuto a districare la matassa e far tornare la comprensione e la pace. In amore le coppie avvertono un po’ d’insicurezza. Razionalizzate le emozioni ed evitate dubbi infondati! Fidatevi del partner e lui/lei farà lo stesso. I single invece non andranno a caccia d’amore domani. L’atteggiamento migliore è aspettare, sereni, che arrivi!