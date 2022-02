Oroscopo domani 19 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine, Capricorno

Per voi il Sole in Pesci si tramuta in nuove possibilità lavorative. Dunque al massimo con la vostra energia: contattate, collaborate e impegnatevi! In questo modo dimostrerete a voi stessi che raggiungere i vostri obiettivi è più semplice di quanto immaginiate, soprattutto se chiedete l’aiuto di qualcuno.

Attenzione però a non esagerare: nessuno deve sfruttarvi o pretendere troppo da voi, avete diritto a un po’ di riposo. Per questo, non abbiate paura di dire “no”. In amore le coppie sono confuse, pensano al passato da cui non riescono a sganciarsi. Anche i single pensano agli ex, ma attenzione a non accanirvi sui social, perché è solo tempo perso.