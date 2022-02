Oroscopo domani 19 febbraio per i segni d’aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Si apre una fase di nuovo pragmatismo. Il Sole in Pesci vi spinge a mettere ordine nella vostra vita e vi fa sentire l’esigenza di apportare modifiche al vostro quotidiano, magari anche lasciando indietro le attività che non ritenete appaganti o produttive. Ricordate che per la buona riuscita dei vostri piani è importante essere organizzati: tenete una lista delle cose che volete fare e dei vari passaggi che sono necessarie per compierle.

Attenzione inoltre alla concentrazione. Con questo passaggio è facile distrarsi e dunque perdere di vista gli obiettivi. Ma se rimanete focalizzati molto presto raccoglierete i frutti dei vostri sforzi. In amore le coppie sono stentate. Marte in Capricorno rende tutto difficile, vi sentite feriti se mancano delle attenzioni e anche davanti a richieste non troppo esplicite non ottenete ciò che volete. I single rimangono delusi. Qualcuno vi piace, ma non vi corrisponde.