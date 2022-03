Oroscopo domani 18 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Gli astrologi hanno reso noto come evolveranno amore, umore e lavoro nella giornata di venerdì 18 marzo 2022 secondo l’oroscopo: qui dettagli relativi ai segni d’aria, vale a dire Gemelli, Bilancia e Acquario.

Il Sole in Acquario da oggi accentua il vostro senso del dovere, il rigore: li rispetterete e li farete rispettare che far rispettare. È pur vero che nel caso vi diano degli ordini, vi impongano qualcosa avrete voglia di ribellarvi… È inoltre il momento di mostrare il vostro talento e quando otterrete risultati che tutti apprezzeranno ne sarete soddisfatti. Se andrete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, le troverete. In amore le coppie provano qualche piccola delusione o aspettative non appagate. La soluzione è semplice; non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Per i single invece l’amore non è nel programma della giornata – ed è pur vero che non lo cercate a tutti i costi – ma avete la possibilità di stringere nuove amicizie.

Oroscopo domani 18 marzo 2022: Bilancia

Per quattro settimane il Sole in Acquario sosterà nel vostro settore delle relazioni: proverete il desiderio di entrare in contatto con le persone, soprattutto con quelle che non sentite da un po’ di tempo. Potreste avere più energie da impegnare in una relazione e risolvere eventuali difficoltà. Sarà molto gratificante inoltre lavorare come parte di un team o collaborare a progetti creativi. Nel corso del transito, infine, farete qualcosa che vi permetterà di brillare! In amore le coppie si aspettano molto dal partner. Per questo potreste rimanere delusi. Insistere alimenterà solo le tensioni. Single: siete molto selettivi, esigenti, volete un amore all’altezza delle vostre aspettative. Ma per questo, dovrete essere sicuri di ciò che davvero desiderate.