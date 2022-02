Oroscopo domani 18 febbraio per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo domani venerdì 18 febbraio: Acquario

Per voi arrivano buoni giorni, con l’aspetto positivo Giove-Urano. Quest’ultimo potrebbe addirittura portarvi una somma di denaro che certo vi renderà più allegri. Cogliete la palla al balzo e investite saggiamente in un bene immobile, o per lo meno pianificate l’acquisto per il prossimo futuro. La vostra famiglia vi sostiene, e dunque coinvolgetela nelle scelte che fate.

Avete voglia di vivere liberi e leggeri: è il momento giusto. In serata la Luna formerà aspetti armoniosi con Venere e Urano, e dunque sfruttate queste vibrazioni per chiudere quelle relazioni, situazioni o abitudini che vi tarpano le ali. Per ciò che riguarda l’amore, se siete in coppia desiderate qualcosa di nuovo: provate a parlarne. I single sono a caccia di una relazione profonda, siate fiduciosi.