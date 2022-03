Oroscopo domani 17 marzo per i segni d’aria Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo domani 17 marzo 2022 segni d’aria: Gemelli

Con la Luna in Scorpione è possibile che vi troverete di fronte a una rivalità, potrebbe trattarsi di una persona gelosa o invidiosa di voi che vi controlla. Il suo atteggiamento sarà ambiguo e non saprete cosa pensare. L’atteggiamento migliore da mantenere è rimanere zen e inoltre mostrare totale indifferenza per le provocazioni che potrebbe fare. Avete ben altro a cui pensare che preoccuparvi dello stato d’animo di un/a collega. In amore, voi Gemelli in coppia con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e parlerete a lungo di un progetto decisivo per il futuro. I single invece hanno in programma un importante cambiamento. È una giornata in cui una conversazione romantica potrebbe ribaltare la vostra vita!

Oroscopo domani 17 marzo 2022: Bilancia