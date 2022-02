Oroscopo domani 17 febbraio per i segni di terra Toro, Vergine, Capricorno

Il Plenilunio in Cancro odierno punta i riflettori sulle vostre relazioni: avranno il potere di migliorare l’umore o peggiorarlo. Potreste non avere la giusta delicatezza nel comunicare, se sentite l’esigenza di dire qualcosa, perciò pesate le parole per evitare di trovarvi nei guai. Infatti chi avete di fronte potrebbe sentirsi ferito, di conseguenza, e allontanarsi da voi. Basterà essere empatici e sensibili per evitare situazioni spiacevoli.

Nel frattempo buone notizie per il denaro, che potrebbe arrivare proprio nella giornata di giovedì. Per ciò che riguarda l’amore, in coppia ci sono delle tensioni che mettono alla prova il rapporto. Cercate di mantenere un equilibrio comunicando nel modo più sano possibile. Se siete single state per iniziare una nuova storia d’amore, ma è importante sincerarsi che l’altro provi i vostri stessi sentimenti.